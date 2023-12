Chegou a hora de planejar a foto com o Papai Noel —e cachorro também pode. Mas se o pedido ao bom velhinho incluir um novo amigo, dicas podem aparecer até na decoração de Natal.

Neste ano, a decoração de fim de ano em shoppings em São Paulo inclui trono pet e árvore para incentivar a adoção. Nesse caso, as tradicionais bolas são trocadas por imagens de animais de abrigos.

Trono pet no São Bernardo Plaza Shopping - Divulgação

Confira alguns locais:

Mooca Plaza - na zona leste da capital paulista, as fotos acontecem por ordem de chegada, de segunda à sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 20h, no Piso L2. O centro de compras tem uma Mansão Pet como cenário para mais fotos de Natal. Fica na Praça Pet, ambiente ao ar livre integrado à praça de alimentação, onde tutores podem se alimentar com os seus amigos peludos. O endereço é rua Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente.

Raposo Shopping - na praça central, a decoração da árvore conta com cães e gatos de pelúcia, e a casa do Papai Noel conta com espaço dedicado para a foto dos pets. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Há ainda um cenário com praça e uma fonte de água com cachorrinhos, como uma fonte dos desejos. A renda obtida com cada moeda deixada ali será doada para a ONG Vira Lata Vira Amigo. O shopping fica na rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista.

Shopping Eldorado - em parceria com a ONG Cão Sem Dono, o shopping faz a Árvore da Audoção, com informações de cães para adoção. Também arrecada ração, roupinhas e acessórios para pets. O centro de compras conta ainda com trono pet na praça de eventos Jardins. O shopping fica na avenida Rebouças, 3.970.

Shopping Jardim Sul - há um trono exclusivo para os peludos no segundo piso. A visita será por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 12h às 21h, sábado das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O endereço é rua Itacaiúna, 61, Vila Andrade.

Shopping Pátio Higienópolis - A foto com Papai Noel deve obedecer à ordem de chegada, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. O trono pet fica ao lado do bom velhinho. Nas entradas do shopping também é possível fazer selfie no bondinho voador, ao lado de um risonho urso. O enderço avenida Higienópolis 618.

Shopping Santa Cruz - localizado na zona sul da cidade, o centro de compras conta com trono pet no Piso L2. As fotos com o Papai Noel acontecem por ordem de chegada, de segunda a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Shopping VillaLobos - na zona oeste tem trono pet e incentivo à adoção. O trono fica lado a lado ao do Papai Noel, no segundo piso. Também há outro espaço para fotos, com personagens natalinos estáticos, no segundo piso. As fotos podem ser feitas em ordem de chegada, de segunda a sábado das 14h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O centro de compras conta ainda com algumas Árvores Natalinas de AUdoção, em parceria com a ONG Aliança Pela Vida. Ali, os cachorros da instituição ficam em exposição simbólica, nas bolinhas decorativas das árvores de Natal. Cada bola conta com a foto de um cão e um QR code que direciona ao site, onde os interessados em adotar encontram as informações sobre cada animal. Essas árvores ficarão no local de 4 a 24 de dezembro em lounges no piso térreo. O endereço é av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Jardim Universidade Pinheiros.

Na Grande São Paulo, o São Bernardo Plaza recebe os visitantes para a decoração de Natal de segunda a sábado, das 12h às 20h, e nos domingos e feriados, das 14h às 20h, no Piso L2. O encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping. O endereço é av. Rotary, 624, centro, São Bernardo do Campo.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads