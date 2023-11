Para que hóspedes e seus pets tenham uma festa de Réveillon tranquila, um hotel em São Paulo criou uma área específica para os cães passarem a virada de ano longe do barulho dos fogos e com atividades monitoradas por profissionais.

Segundo o Hilton São Paulo Morumbi, o espaço é uma parceria com a Cobasi e contará com um time de cuidadores e treinadores da Pet Anjo.

Cães têm audição sensível, e o barulho dos fogos é motivo de pânico para eles. Podem se machucar ao tentar se esconder ou fugir. Há também risco de morte.

Pets têm audição apurada e sofrem com o barulho dos fogos - Adobe Stock

No pet place, os cães dos hóspedes que contratarem o pacote de ceia encontrarão música relaxante, piscina de bolinhas, brinquedos, petiscos e caminhas. O espaço funcionará no subsolo e é apenas para os pets —o tutor não poderá permanecer ali.

O local tem capacidade para 50 cães e, afirma o hotel, não há restrição de idade ou porte.

Os monitores vão dividi-los por temperamento e porte. A unidade, porém, lembra que algumas raças precisam utilizar focinheira, como american pit bull terrier, fila e rottweiler.

leia também Como proteger o pet do barulho dos fogos

Para deixar o animal no espaço, o hóspede deverá apresentar a carteira de vacinação comprovando as vacinas V10, de raiva e vermifugação e precisará preencher um formulário previamente informando se o pet tem alguma alergia ou necessidade especial.

O serviço vai funcionar das 17h do dia 31 de dezembro às 3h do dia 1º de janeiro, exclusivo para hóspedes que estarão na festa de Réveillon do hotel. O pacote com hospedagem, ceia (incluindo pet place) e café da manhã sai a partir de R$ 3.992, mais taxas, para duas pessoas.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Pet friendly, o hotel cobra uma taxa de limpeza de R$ 250, além de R$ 50 por dia de hospedagem dos animais. Em qualquer época do ano, os cães recebem um kit de boas-vindas com petisco, brinquedo, cama e comedouro.

O hotel fica na avenida das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Novo.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads