Quatro cães resgatados vão entrar em quadra do Rio Open nesta semana para chamar a atenção contra o abandono e por adoção responsável.

Ursula, 3, Lobinha, Mila e Nico, 2, compõem a equipe de CãoDulas, já uma tradição no torneio de tênis. Representando milhares de animais que buscam um lar, eles vão brincar com bolinhas ao lado de atletas na quarta-feira (21) e levar fofura e alegria ao evento, de olho em possíveis adotantes.

Ursula e Lobinha - Lívia Marra/Folhapress

A iniciativa é da PremieRpet e ocorre desde 2016. Desta vez, porém, os cães exibidos ao evento não estavam sob cuidados de ONGs, mas da própria empresa de alimentação pet.

Os CãoDulas deste ano foram resgatados perto do polo industrial de Porto Amazonas (PR), inaugurado pela empresa em meados de 2022, e contaram com assistência da especialista em comportamento animal Ana Lucia Baldan, doutoranda da UFPR em medicina comportamental de cães em abrigos e parceira do Instituto PremieRpet.

No domingo (18), o Bom Pra Cachorro esteve com Ursula e Lobinha, que passaram por São Paulo antes de seguir viagem para o Rio.

Vestindo o traje que devem entrar em quadra —blusa preta com a marca da empresa de alimentos e boné cor de laranja—, elas receberam a reportagem no Hilton Morumbi, onde ficaram hospedadas.

Ali, mostraram que são exatamente como descritas no material de divulgação: afetuosa, no caso de Ursula, ativa, no caso de Lobinha, e dóceis.

Obedientes, percorreram trajetos com olhares atentos e posaram para fotos em silêncio —mas esperando petiscos em retribuição.

"Ao levar os CãoDulas para as quadras no Rio Open, demonstramos que cães adultos, quando amados e alimentados corretamente, também podem aprender coisas novas, ser companheiros inclusive no esporte e realizar grandes feitos’’, afirma Madalena Spinazzola, diretora de marketing corporativo e planejamento estratégico da Premier.

Além do hotel, que tem política pet friendly, a edição dos CãoDulas desde ano conta com parceria da Kia Brasil para transfer —assim como acontece com o transporte dos atletas— e apoio do Hyppet, também parceiro do instituto.

Em operação desde 2019, o aplicativo reúne outros animais resgatados no entorno da fábrica no Paraná e milhares de cães e gatos de diversas regiões do país, em parceria com ONGs e protetores.

O interessado em adotar um dos CãoDulas ou qualquer outro animal deve selecionar o pet no aplicativo, enviar uma mensagem e aguardar retorno da equipe para realizar uma entrevista.

Fundadores da plataforma, Vitor Marques de Almeida, 30, e Vitor Pereira Gonçalves, 31, afirmam que, desde o início das operações, 1.500 pets ganharam uma família.

CãoDulas 2024

Quando: quarta, 21 de fevereiro, após a partida das 16h30, na quadra central do Rio Open

Onde: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31, Gávea, RJ

