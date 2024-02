O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou em rede social o sorteio de sete filhotes de cães para seus seguidores. A iniciativa, no entanto, tem provocado reações.

Ronaldo Caiado diz em redes social que sorteará filhotes de cães para seguidores - @ronaldocaiado no Instagram

Na publicação, o governador diz que tomou a decisão após receber muitos pedidos de doação. E afirma que os cães serão entregues a moradores de Goiás e para aqueles "que forem mesmo apaixonados" por animais.

"Vocês sabem que sou ciumento com meus cachorros", afirma ele em vídeo onde aparece cercado por filhotinhos, cria de seus cães. Ele explica que serão sorteados três machos e duas fêmeas da raça fox paulistinha e um casal de malinois.

"Sempre que eu posto meus cachorros aqui nas redes sociais, muita gente me pede um filhotinho. Com a casa cheia de bebezinhos, resolvi fazer um sorteio para aqueles que, como eu, são apaixonados pelos cachorros. Esse é um presente de coração, viu?!", diz a legenda.

De acordo com a publicação, o sorteio será no dia 29 de fevereiro. O candidato precisa ser morador do estado, seguir o governador nas redes sociais, comentar a publicação e "ser apaixonado por cachorro".

"Quer um filhotinho pra chamar de seu? Comenta aqui 'Eu quero!'", orienta. "Ah, e eu quero acompanhar o crescimento deles, viu? Os vencedores podem me mandar foto e vídeo", conclui.

A publicação, feita na terça-feira (13), acumulava mais de 83 mil interações e 41.500 comentários na noite desta quarta. Em meio a pedidos pela guarda dos filhotes, não faltaram críticas ao governador, que tem 832 mil seguidores no Instagram.

"Sortear cachorro. Que desastre", comentou uma mulher. "Animais não são objetos para serem distribuídos em sorteio. Sem falar que o estado deveria há anos ter um programa direcionado aos animais de rua", escreveu outra. "Por que não vai nos abrigos lotados oferecer também?", diz outra.



"Eu quero que o estado de Goiás cuide dos animais de rua, que são milhares. Nós dos abrigos lutamos sozinhos, sem o poder público fazer sua parte. O senhor pode mudar essa história. Por não serem de raça definida, os cães e gatos SRD estão esquecidos no estado", afirma comentário publicado com perfil de uma ONG de Goiânia que, segundo a descrição, abriga 700 bichos.

Com abrigos lotados e abandono crescente no país, protetores da causa animal defendem a adoção responsável e a castração, para evitar que mais cães e gatos vivam nas ruas.

Não há uma lei nacional sobre o tema, mas alguns municípios no país proíbem a distribuição de animais como sorteio ou brinde.



Em Goiás, Anápolis, foi sancionada em 2021 lei que proíbe o uso de animais como prêmio, sob pena de multa. No Rio de Janeiro, foi sancionada no ano passado lei municipal que proíbe a distribuição de animais como brinde, rifa ou sorteio em eventos, assim como permutá-los entre si ou por objetos em Petrópolis.

