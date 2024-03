São Paulo

Cães e gatos enfrentando desafios para sobreviver nas ruas, outros à espera de uma oportunidade em abrigos geralmente lotados. A cena reflete o Brasil, mas não só. Um estudo global da Mars Petcare aponta que mais de 362 milhões de animais estão em situação de abandono, sendo mais de 30 milhões por aqui.

O Índice de Abandono Animal será divulgado nesta quinta-feira (14), quando é lembrado o Dia Nacional dos Animais.

De acordo com o relatório, cerca de 35% dos cães e gatos vivem nas ruas ou em abrigos. Dos cerca de 30,2 milhões animais em situação de abandono no Brasil, o que representa 25% do total, 7.400 gatos e 177.600 cães estão em abrigos.

Animais em evento de adoção em São Paulo - Lívia Marra-4.out.18/Folhapress

A marca afirma que o objetivo da iniciativa é promover ações mais embasadas para ajudar a reduzir o número de abandonos e garantir os cuidados necessários para melhoria da qualidade de vida dos pets.

Para o projeto, foram usados dados de mais de 900 fontes globais e locais, com quase 30 mil pesquisas públicas e 200 entrevistas com especialistas para construir uma imagem sobre a falta de moradia para animais de estimação em 20 países: Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Japão, Lituânia, México, Nova Zelândia, Filipinas, Polônia, África do Sul, Turquia, Tailândia, EUA e Reino Unido. A coleta dos dados foi realizada por agências de pesquisa especializadas, Kantar e Euromonitor International, e o período com a análise se estendeu do final de 2022 ao primeiro semestre de 2023.

Ainda segundo a marca, o estudo nesses países mostra que há 143 milhões de cães e 203 milhões de gatos vivendo nas ruas, enquanto 12 milhões de cães e 4 milhões de gatos estão em abrigos.

"Esperamos que esses dados incentivem ações para melhorar a vida dos animais de estimação", diz Gustavo Bruno, gerente geral da divisão de Pet Nutrition da fabricante de alimentos.

"Cada ação pode ter um grande impacto, desde a promoção da guarda responsável de animais de estimação até o reforço do importante papel que eles ocupam na sociedade, assim como mudanças nas políticas públicas e envolvimento da comunidade neste desafio", afirma Pierre Wagner, gerente geral da Royal Canin, divisão da marca.

Segundo a iniciativa, foram observados temas comuns, embora embora cada país estudado enfrente desafios diferentes. O levantamento mostra que quase 1 em cada 5 pessoas pensam em desistir do seu gato ou cão em um futuro próximo por mudança de residência; pesam fatores como problemas de saúde e de condicionamento físico para cuidar de um animal de estimação, além de fatores como comportamento, alergias e custos.

Os dados mostram ainda que quase metade das pessoas entrevistadas disse ter perdido um animal de estimação no passado e cerca de 60% deles nunca foram encontrados.

Globalmente, tutores relatam que cerca de 60% dos cães e cerca de 50% dos gatos são castrados. No Brasil, seriam apenas 28% dos cães e 53% dos gatos. Isso pode resultar em ninhadas não planejadas, agravando ainda mais o problema do abandono.



"A falta de moradia de cães e gatos é uma questão extremamente complexa. Esses novos dados ajudarão organizações de bem-estar animal, legisladores, especialistas, acadêmicos e pesquisadores a compreender melhor a escala e os fatores que influenciam a questão, que pode, por sua vez, apoiar em intervenções que tragam mudanças neste cenário", diz Jeffrey Flocken, presidente da Humane Society International, uma das entidades que compõem um painel consultivo da iniciativa.