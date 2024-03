São Paulo

Eventos de adoção de cães e gatos e inauguração de um espaço para a diversão dos pets estão na agenda deste sábado (9) em São Paulo.

Confira:

São Paulo tem eventos de adoção e novo espaço pet - Adobe Stock

- Quem vai levar o Oscar? Inspirada na premiação do cinema que acontece neste domingo, a Petlove realiza neste sábado (9) um evento para incentivar a adoção de cães, apelidados com nomes de celebridades --como Emma Stone, Billie Eilish, Bradley Cooper e o próprio Oscar. A ação conta até com tapete vermelho e uma espécie de calçada da fama. Quem adotar vai levar para casa uma plaquinha com a pegada do novo integrante da família.

"Usamos o humor e a criatividade para chamar atenção para uma causa nobre e incentivar um ato acolhedor e cuidadoso como o da adoção. Dessa forma, você pode ganhar um Oscar, talvez não a estatueta, mas sim um carinhoso pet", diz André Romeiro, diretor de marcas e comunicação da empresa.

O evento é realizado em parceria com a ONG Adotar Patinhas, das 10h às 15h, na av. Juriti, 32, Moema.

- Já o Raposo Shopping dedica este sábado a um evento de adoção de gatos, das 11h às 17h. São animais vermifugados de várias idades, tamanhos, cores e personalidades. Para adotar é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, passar por uma entrevista e assinar o termo de adoção.

Serão doados gatos apenas para quem more em apartamento telado ou casa sem qualquer rota de fuga. Será cobrada uma taxa de adoção de R$ 100, que posteriormente será revertida para dar continuidade às atividades realizadas pelas protetoras, como campanhas de castração e vacinação.

O evento é promovido no Cantinho Pet, que disponibiliza gratuitamente brinquedos e obstáculos para cães gastarem energia e se divertirem. Para aproveitar o local, o animal precisa estar vacinado, vermifugado e com o controle de pulgas e carrapatos em dia. O centro de compras fica na rodovia Raposo Tavares, km 14,5, São Paulo.

- Também neste sábado, o Morumbi Town Shopping ganha o novo Espaço Pet, com atrações e atividades para a diversão dos peludos.

São duas áreas: para cães de pequeno porte e de médio e grande portes. Segundo o centro de compras, o espaço conta com uma área de 300 m² e atrações como túneis, rampas e obstáculos, bebedouros com água fresca e saquinhos coletores ecológicos, enquanto o tutor pode aguardar em bancos dispostos em áreas arborizadas. O acesso é gratuito, mas é necessário o cadastro via aplicativo. O local funcionará das 7h30 às 22h --na abertura, neste sábado, será a partir das 12h.

Segundo um estudo realizado pelo empreendimento, 68% dos visitantes e clientes possuem pets e curtem sair com os bichinhos para passear. Heli Queiroz, coordenador de marketing do shopping afirma que o espaço deve "ser um marco para o público que deseja ter um lugar de lazer para passear com seus fiéis companheiros, oferecendo um ambiente seguro, divertido e acolhedor para todos os frequentadores". O centro de compras fica na av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade.

