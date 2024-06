São Paulo

O mês é de festa junina também para pets, e neste sábado (15) animais de estimação e seus tutores podem se divertir em evento na Grande São Paulo. Na capital paulista, haverá feiras de adoção, uma delas com animais resgatados das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

West Plaza recebe evento de adoção de animais - Divulgação

Veja a agenda:

Adoção

Em parceria com a ONG Pegadas do Bem, o West Plaza realiza neste sábado (15), das 10h às 16h, evento de adoção de cães —todos são castrados e vermifugados. Para adotar, basta apresentar comprovante de residência e RG e pagar uma taxa de colaboração de R$ 200 para a ONG. O shopping fica na avenida Francisco Matarazzo, Água Branca, e o evento acontecerá no Boulevard, no bloco B.

O Butantã Shopping, em parceria com a Ampara, recebe animais resgatados do Rio Grande do Sul e que estão em busca de uma família. São cães e gatos de diferentes idades e portes, todos castrados. A adoção é gratuita, mediante entrevista. O candidato a adotante deve levar fotos do portão da casa, muro, janelas, varanda para que o espaço onde o animal ficará seja avaliado. O centro de compras fica na av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, e o evento será das 12h às 18h.

Arraiau Pet

O Atrium Shopping, em Santo André, realiza um Arraiau Pet, a partir das 15h, no Dog Point do térreo. A festa junina voltada para para os peludos e seus tutores terá brincadeiras e desfile de fantasias. O endereço é rua Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon.



