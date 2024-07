São Paulo

Meu pet está com o peso saudável? Motivo de preocupação de tutores, essa pergunta integra equipamento de uma estrutura itinerante para orientar os responsáveis sobre a saúde dos cães.

Iniciativa da marca de alimentos Royal Canin, o pet truck fica neste e no próximo fim de semana em São Paulo (veja programação abaixo). Campinas e Rio de Janeiro também receberão a ação —a data ainda não foi confirmada.

Na estrutura, veterinários avaliam gratuitamente o pet e orientam sobre nutrição individualizada, conforme a necessidade de cada cão, e prevenção de doenças.

Cachorro passa por avaliação em pet truck em São Paulo - Lívia Marra/Folhapress

A avaliação não substitui uma consulta com o especialista, lembra Carla Pistori, diretora de assuntos corporativos da marca. "Mas é uma oportunidade de o tutor conversar com o médico veterinário, entender um pouquinho mais sobre a saúde do animal e também alimentação específica para esse animal", afirma.

No pet truck, junto a uma balança para a pesagem do pet há um escore de condição corporal, onde o tutor pode passar a mão para sentir e entender quando o animal é considerado muito magro —simulando uma pelagem com costelas salientes— até obeso.

O painel afirma que 1 em cada 2 cães está acima do preso. Há ainda o alerta de que o sobrepeso contribui para o surgimento de doenças e reduz a expectativa de vida do animal.

No espaço, parte da campanha "Saúde é Magnífica. Cada Cão Também", o público encontra também totens interativos, com conteúdo informativo e dinâmico sobre cães. A ação conta também com uma lanchopet, com brindes.

OBESIDADE EM PETS

Como já mostrou o blog, animais de estimação também são afetados por alimentação irregular e estilo de vida —dos tutores, inclusive. Sedentarismo e redução do espaço doméstico —e para lazer— contribuem para o ganho de peso.

A obesidade é considerada fator de risco para doenças metabólicas e acarreta problemas ortopédicos e dificuldades respiratórias –nesse caso, principalmente em animais de focinho achatado.

O problema é que nem todos os tutores reconhecem quando o animal fofinho está acima do peso. Animais idosos e de meia-idade estão mais predispostos ao ganho de peso. Por isso, os cuidados com nutrição e saúde devem ser contínuos.

QUANDO? ONDE?

Dia 21 de julho, das 11h às 17h, no estacionamento do Mooca Plaza Shopping, ao lado do Pet Park. O endereço é rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente, São Paulo.

Dias 27 e 28 de julho, das 10h às 17h, no estacionamento da Petlove Braz Leme, na avenida Braz Leme, 1.200, Santana, São Paulo.

