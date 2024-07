São Paulo

Vira-latas são preferência nacional e, nos últimos anos, ganharam projeto de lei, abaixo-assinado e memes pelo país.

Pesquisa Quaest encomendada pela Petlove e realizada em junho mostra que 32% dos cães e 52% dos gatos brasileiros são animais SRD (sem raça definida).

Embora presença nos lares, ainda são muitos pets pelas ruas e lotando abrigos em busca de adoção. Para conscientizar contra o preconceito e chamar a atenção sobre os cuidados, o Dia do Vira-Lata é lembrado anualmente em 31 de julho.

Vira-lata caramelo - Lívia Marra/Folhapress

O carisma desses animais é tanto que, em 2023, projeto de lei apresentado pelo deputado Felipe Becari (União Brasil-SP) reconhece a expressão "vira-lata caramelo" como manifestação cultural imaterial do Brasil. Segundo a Agência Câmara, o texto continua em análise.

Em 2020, um abaixo-assinado criado pelo deputado Fred Costa (PRD-MG) pedia ao Banco Central que a cédula de R$ 200 fosse estampada com um vira-lata.

"Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileiras, porém o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros e, além disso, é presente em todas as regiões do país", dizia o texto na plataforma online. Não deu certo, mas até o governo lançou uma campanha com um vira-lata caramelo após a nota entrar em circulação.

Já em 2019, viralizou um filtro no Instagram que permitia inserir o doguinho em qualquer paisagem. E memes envolvendo os peludos não param.

Segundo dados deste ano da DogHero, 40% entre os mais de 2,5 milhões de pets cadastrados são cães e gatos SRD.

Para marcar o Dia do Vira-Lata, a Petlove preparou iniciativas com objetivo de valorizar pets SRD.

Uma das medidas é uma petição online para pedir celeridade na análise do projeto que torna o caramelo manifestação cultural imaterial do país. Além disso, até o dia 4 de agosto, a unidade da marca na rua Tutoia, em São Paulo, conta uma urna em um espaço especial e reservado, simulando cabine eleitoral, pronta para colher assinaturas dos interessados em apoiar a causa.



"Queremos celebrar o orgulho que temos do caramelo, do fiapo de manga, do sialata, do malhadinho e de todos os outros. Por isso, neste dia especial, vamos dar um empurrãozinho para que os SRDs, que são tão presentes na cultura brasileira, se tornem efetivamente um símbolo do nosso país", diz André Romeiro, diretor de marca da Petlove.

