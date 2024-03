Brasília

Uma corrente à esquerda do PT apresentou em reunião do diretório nacional do partido desta terça-feira (26) um pedido para retirar da vice-presidência nacional da legenda o deputado federal Washington Quaquá (RJ). O PT tem cinco vice-presidências.

Quaquá coleciona declarações e posturas consideradas polêmicas por petistas. Mais recentemente, chegou a dizer que que não viu provas concretas contra Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), preso sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

O pedido é assinado por Jandyra Uehara, Júlio Quadros, Natália Sena, Patrick Campos e Valter Pomar, da tendência minoritária Articulação de Esquerda.

Membros do PT dizem ainda que Quaquá tende a apoiar um vice que não seja do partido na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), que buscará a reeleição —contrariando estratégia avalizada pelo presidente Lula durante reunião no Palácio da Alvorada.

Procurado, Quaquá minimiza a situação. "O PT não é um partido stalinista e não há no PT o crime de opinião. Valter Pomar quer aparecer. Não tem voto nem no PT nem na sociedade", diz.