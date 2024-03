Brasília

Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lucia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino em sessão da 1ª Turma do STF - Gustavo Moreno/STF

A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou, de forma unânime, a prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin referendaram a decisão de Alexandre de Moraes, relator do caso, ainda na madrugada desta segunda-feira (25). Os ministros Luiz Fux e Flávio Dino acompanharam a maioria nesta manhã.

A Polícia Federal prendeu neste domingo (24) três suspeitos de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, além da tentativa de matar a assessora Fernanda Chaves, em março de 2018.

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram presos depois de autorização para a operação dada por Alexandre de Moraes.