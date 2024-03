A principal aposta do governo para cortar despesas é o Atestmed, sistema que recebe atestados médicos online para pedidos de auxílio-doença, dispensando a perícia presencial. A ferramenta usa inteligência artificial para fazer cruzamentos de dados e detectar falsificações e fraudes.

A agilidade do sistema reduz o tempo de pagamento do benefício. A duração média dos auxílios concedidos via Atestmed está entre 60 e 70 dias, contra 300 dias de um benefício que precisa aguardar perícia presencial.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) em entrevista coletiva sobre Orçamento de 2024 - Adriano Machado - 31.ago.2023/Reuters

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer um bloqueio próximo a R$ 3 bilhões nos gastos de custeio e investimentos dos ministérios para evitar um estouro no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal.

O cenário inicial era de uma trava entre R$ 5 bilhões a R$ 15 bilhões, como mostrou a Folha, mas a economia de recursos com a revisão de gastos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) gerou um fôlego um pouco maior do que vinha sendo esperado.

Segundo técnicos do governo, a economia com o Atestmed deve ser superior a R$ 5,5 bilhões. O valor considera o uso do sistema em cerca de 85% das análises de requerimentos do auxílio-doença até junho —em dezembro, essa proporção estava em quase 50%.

Leia a reportagem completa: Bloqueio no Orçamento deve ficar próximo a R$ 3 bi graças a revisão de gastos do INSS