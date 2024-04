No comando da secretaria Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni defendeu mais dinheiro de nações ricas para países em desenvolvimento e diz que o Brasil precisa avançar no debate climático no setor de óleo e gás.

A secretária também afirmou que ainda não viu no Brasil nenhuma estratégia clara que direcione recursos do petróleo para o financiamento da transição energética.

A secretária de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni - Pedro Ladeira/Folhapress

As declarações foram dadas enquanto o governo mantém a exploração do petróleo nos planos de longo prazo do país mesmo em meio aos constantes alertas ambientais. "O grande problema é que a gente tem um inimigo maior que é o tempo. Tem uma emergência climática acontecendo", afirma.

Em entrevista à Folha, ela discorreu sobre os resultados da última COP28 e sobre as expectativas para a próxima, que acontece neste ano, no Azerbaijão. Além disso, Toni falou sobre estratégias para financiar a transição energética e o combate às mudanças climáticas.

Leia a entrevista completa: Ainda não vi plano no Brasil para petróleo bancar transição energética, diz Ana Toni