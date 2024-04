Brasília

O procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, recebeu a medalha Grã-Cruz, grau mais alto da Ordem do Mérito Judiciário Militar (OMJM), das mãos do presidente do STM (Supremo Tribunal Militar), Joseli Parente Camelo.

O tribunal concede honrarias a autoridades no Clube do Exército. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin e Flávio Dino também foram homenageados.

A solenidade comemora os 216 anos da JMU (Justiça Militar da União).