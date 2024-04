O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirma que a PEC que turbina salários das carreiras do Judiciário pode ter impacto fiscal de R$ 42 bilhões por ano nas contas públicas, a depender do número de categorias incluídas. A estimativa é do Ministério da Fazenda.

Leia a reportagem completa: Comissão do Senado aprova PEC que turbina salário de juízes e promotores



