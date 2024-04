Brasília

O general Richard Nunes aprovou em março uma música em sua própria homenagem no Exército chamada "Dobrado Comandante Richard".

Essa foi uma das últimas decisões do general como chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, cargo que deixou em 26 de março para assumir a chefia do Estado-Maior do Exército.

A composição é instrumental, de 2008, obra do 1º sargento Cleverson João Zavatto Teche para homenagear o ainda tenente-coronel Richard pelo comando do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado.

O general Richard Nunes foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção federal de 2018 - Danilo Verpa/Folhapress

A música, porém, só foi apresentada para aprovação 15 anos depois, em 2023. Oficiais ouvidos pela Folha contam que o objetivo era homenagear Richard Nunes pelo período em que chefiou o Departamento de Educação e Cultura.

O general Richard Nunes foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção federal de 2018. Ele foi o responsável por nomear o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, preso por suposto envolvimento no assassinato de Marielle Franco.

A Polícia Federal não vê envolvimento do militar no caso Marielle. Richard acredita que pode ter sido ludibriado, "como toda a sociedade foi", ao escolher Rivaldo para o cargo.

"Lógico que essa prisão me deixou perplexo. Como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época, não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas, uma coisa estapafúrdia", declarou Nunes.