O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai adiar o ajuste fiscal para o próximo presidente da República. A meta fiscal será zero para 2025, com uma alta gradual até chegar a 1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2028. Os números sinalizam uma flexibilização em relação à promessa feita no ano passado de entregar um superávit de 0,5% do PIB no ano que vem e alcançar um resultado positivo de 1% do PIB já em 2026, último ano de mandato de Lula.

