Após 19 anos sem pisar na sede do Legislativo brasileiro, o ex-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula (PT) José Dirceu participou como protagonista de uma sessão no Senado em celebração à democracia, que lembrou os 60 anos do golpe militar. Ele foi comemorado com aplausos no plenário.

A ida de Dirceu ao Parlamento ocorre em meio às movimentações dele para ampliar sua influência nos bastidores e viabilizar uma candidatura a deputado federal ou até mesmo ao Senado por São Paulo em 2026, segundo dizem interlocutores do ex-ministro.

O ex-ministro José Dirceu discursa durante sessão especial em celebração à democracia no Congresso Nacional - Geraldo Magela/Agência Senado

Dirceu está inelegível por condenações no mensalão e na Lava Jato, mas atua perante o STF (Supremo Tribunal Federal) para recuperar os direitos políticos.

Leia a reportagem completa: Visita de Dirceu ao Congresso revive beija-mão agora sob Lula 3