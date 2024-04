Em café da manhã com jornalistas, o presidente Lula (PT) foi então questionado sobre a possibilidade de antecipar a sucessão no Banco Central. Ele disse que ainda não tomou uma decisão, mas indicou que essa escolha pode ficar para o fim do ano, quando termina o mandato de Campos Neto. A lei que estabeleceu a autonomia do BC, ainda no governo Bolsonaro (PL), definiu mandato fixo de quatro anos para o presidente da instituição em ciclo não coincidente com o do chefe do Executivo.

No início do mês, Campos Neto defendeu que o início do processo sucessório da autarquia aconteça antes do fim do seu mandato. "Seria bom fazer a sabatina este ano. Se um diretor for presidente interino, ele tem que passar por sabatina também", disse.

Leia a reportagem completa: Quem conviveu com Campos Neto por um 1 ano e 4 meses não se opõe a mais 6 meses, diz Lula

