Brasília

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou que irá orientar contra a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), em 2018.

A legenda, no entanto, decidiu que não irá fechar questão no tema. No jargão político, quando uma sigla fecha questão, significa que determinou que aquela decisão deve ser cumprida por todos os seus integrantes, sob risco de punição.

O PL detém a maior bancada da Casa, com 95 parlamentares.

Mais cedo nesta quarta (10), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa aprovou a manutenção da prisão de Brazão numa sessão que durou cerca de cinco horas. O PL deu os 13 votos que tem na comissão em favor do deputado. Apesar disso, o cenário do plenário ainda segue indefinido.

O tema será debatido em plenário ainda hoje. A maioria das legendas deverá liberar suas bancadas, já que não há consenso interno sobre o assunto. O governo Lula (PT) irá orientar a favor da manutenção da prisão.