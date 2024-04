O dono da rede social X (ex-Twitter), Elon Musk, compartilhou reportagem da Folha sobre visita do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) ao Senado nesta quarta-feira (17). O texto ressalta fala do magistrado de que "éramos felizes e não sabíamos" antes de redes.

Em resposta, o bilionário escreveu, em português: "poder ao povo".

Desde o episódio em que Musk fez ataques ao ministro e à Justiça brasileira com acusações de censura, há a percepção de que o clima no Congresso vem se deteriorando em relação ao STF.

O ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Gabriela Biló/Folhapress

A presença de Moraes no Senado se dá nesse contexto de embate entre os Poderes. Moraes participou da entrega do anteprojeto que revisa o Código Civil ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pacheco disse à reportagem que "não tem absolutamente nenhuma crise" entre ele, "como presidente do Senado, com o Poder Judiciário".

Nesta semana, Moraes deferiu o interrogatório de representantes legais do X no Brasil.

De acordo com a decisão, divulgada nesta terça-feira (16), eles devem ser ouvidos para esclarecer se Elon Musk, dona da plataforma, detém atribuição, segundo o estatuto da empresa, "para, sponte sua, [vontade própria] determinar a publicação de postagens na rede referida e se o fez, efetivamente, com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira em vigor".