A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (9) o suspeito de invadir sites do Senado, TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e Exército. O crime, em 2020, resultou no maior vazamento de dados do Brasil.

O homem foi preso em Feira de Santana (BA) e ficará no Centro de Observação Penal, em Salvador. Ele estava foragido desde novembro de 2023, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava, segundo a PF.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Federal de Uberlândia/MG.

Na época da invasão aos sistemas, o suspeito divulgou informações de 223 milhões de brasileiros, de acordo com a investigação da Operação Deepwater, deflagrada em abril de 2021.



Com histórico em outras investigações, o hacker, que não teve o nome divulgado, chegou a ser preso em 2019, na Operação Defaced, como suspeito de invadir os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro.