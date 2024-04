Brasília

O projeto de lei que garante benefícios para 30 atividades do setor de eventos e turismo será votado no plenário do Senado na próxima terça-feira (30), conforme anúncio do presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O PL mantém o chamado Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), programa criado na pandemia para socorrer empresários diante das restrições sanitárias. A renúncia fiscal está estimada em R$ 15 bilhões até 2026, teto acordado com o governo Lula (PT).

O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco - Pedro Ladeira/Folhapress

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça (22) e não passará por nenhuma comissão do Senado antes na votação em plenário. Segundo Pacheco disse nesta quarta (24), a ideia é entregar o PL para "sanção" do presidente Lula (PT) até o fim do mês.