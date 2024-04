Brasília

Ao agradecer a manifestações dos ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso contra os ataques feitos pelo empresário Elon Musk, Alexandre de Moraes afirmou nesta quarta-feira (10) que "talvez alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender, e tiveram conhecimento da coragem e da seriedade do Poder Judiciário brasileiro".

Musk é dono da SpaceX, empresa voltada para serviços de transporte espacial.

Em seu agradecimento, Moraes, que no último domingo (7) incluiu Musk como investigado no chamado inquérito das milícias digitais, afirmou que "o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira e as pessoas de bem sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão" e nem "liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia (...) e da tirania".