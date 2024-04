Os gastos com plano de saúde são um dos maiores custos das empresas com os seus trabalhadores —um benefício cobrado pelos sindicatos. Mas o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária considerou essa despesa como de uso pessoal do empregado e impede as empresas de aproveitarem o crédito do imposto pago nas despesas com o benefício.

