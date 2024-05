Brasília

O STF (Supremo Tribunal Federal) analisa nesta terça-feira (21) a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria Geral da República) contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti.

Zambelli e Delgatti são acusados de invadir sistemas do Judiciário e cometer falsidade ideológica.

No final de abril, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou os dois acusados para que apresentassem resposta à denúncia feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. No despacho, o ministro determinou, ainda, a retirada do sigilo dos autos.

O caso se refere à invasão de sistemas informáticos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com a adulteração de informações.

A PGR sustenta que Delgatti, sob o comando da parlamentar, invadiu dispositivos informáticos do CNJ, mediante violação indevida de mecanismos de segurança, "com o fim de adulterar dados, tudo no intuito de prejudicar a administração do judiciário, da justiça e da credibilidade das instituições e gerar, com isso, vantagens de ordem política para a denunciada".

O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux também votam.

Caso a denúncia seja aceita pela 1ª Turma do STF, ambos se tornam réus e podem responder pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. Juntas, as penas máximas podem chegar a 6 anos de reclusão, além de multa.

A deputada Carla Zambelli já é ré no STF por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, pelo episódio em que apareceu armada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.