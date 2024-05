A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que a união da desinteligência natural e da inteligência artificial é impressionante e preocupante. , Ela fez o comentário em sessão desta terça-feira (21) da Primeira Turma do tribunal.

O colegiado discutia a denúncia contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, e torná-los réus. A acusação foi aceita por unanimidade.

Alexandre de Moraes lia seu voto no caso e mencionou que afirmou que Delgatti confessou os crimes. "Inclusive para a elaboração de um texto de mandado de prisão em que eu mesmo determinava a minha prisão", disse.

Cármen Lúcia destacou o trecho. "Vossa excelência disse que havia entre as notas a possibilidade de inclusive vossa excelência ter determinado a própria prisão e eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas também com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente sem qualquer tracinho de inteligência", afirmou.

Moraes foi mais direto. "Vossa excelência, sempre muito educada, chamou de desinteligência natural. Eu chamaria de burrice mesmo."

O ministro Flávio Dino também comentou o tema. "É caso de colocar na ata que a turma concede a vossa excelência um habeas corpus preventivo, de ofício, vitalício. Salvo se a prisão for no estádio do glorioso Corinthians, porque acho que nesse caso vossa excelência gostaria", disse Dino.