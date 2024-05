Tanto o Solidariedade quanto o PSDB —até a década passada um dos maiores partidos do Brasil— têm tamanho pequeno no Congresso Nacional. A tentativa de aliança é uma sinalização clara do Solidariedade de insatisfação com Lula. Nesta terça-feira (7) as siglas firmaram uma federação com o objetivo de atrair outras legendas e disputar as eleições presidenciais de 2026.

Leia reportagem completa: PSDB e Solidariedade buscam outros partidos e miram candidatura presidencial em 2026