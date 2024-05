Brasília

Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou moção de repúdio a Madonna, Anitta e Pablo Vittar pelo show realizado em Copacabana no início de maio deste ano.

O pedido foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ) no âmbito da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O texto, no entanto, não trará repercussões legais para as artistas.

Na ementa, parlamentares apontam um "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico".

"A referida cantora [Madonna] utilizou-se de símbolos e elementos de ritos satânicos, em claro deboche à religião cristã, majoritária em todo o território nacional. Ademais, o caráter erótico e de inspiração pornográfica de suas coreografias – que simulavam posições sexuais e verdadeiras orgias no palco –, além de torná-las impróprias à audiência mais jovem da apresentação – que foi transmitida em rede nacional, sendo acompanhada por milhões de brasileiros de todas as idades, inclusive crianças –, ofende gravemente os princípios morais da maioria da população brasileira", diz trecho do requerimento.