Brasília

Uma comissão externa da Câmara dos Deputados criada no ano passado para acompanhar estragos causados por desastres naturais incluiu as enchentes no Rio Grande do Sul. As inundações no estado são tema de audiência na comissão nesta terça-feira (14).

A inclusão da situação do RS na pauta foi aprovada na quarta-feira (8), um requerimento dos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS). O requerimento também prevê o pagamento, pela Câmara dos Deputados, das despesas das atividades dos deputados integrantes.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta segunda-feira (13) Leia as reportagens publicadas nesta segunda

A comissão é coordenada por Van Hattem e tem Pompeo de Mattos como relator. Todos os deputados da bancada gaúcha fazem parte da comissão externa.