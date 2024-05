O governo autorizou o envio de recursos federais para a cidade de Conceição do Lago-Açu, no Maranhão, uma das 30 em situação de emergência no estado por causa das chuvas e enchentes que têm ocorrido desde abril. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou, de acordo com portaria publicada nesta sexta-feira (10), a verba para ser usada em ações da Defesa Civil.

Até o momento, o Maranhão registrou 1.031 famílias desabrigadas, 2.909, desalojadas e uma morte. O prazo de execução das ações será de 180 dias.

De acordo com o governo do estado, os moradores afetados pelas chuvas estão sendo auxiliados pelas coordenadorias municipais da Defesa Civil. O governo federal vai repassar R$ 581.810,00 ao órgão.

No mês passado, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Santa Inês, a cerca de 122 km de Conceição de Lago-Açu. Por causa do grande volume de chuvas que atinge a região, comunidades ficaram isoladas com a elevação do nível de rios, além de alagamentos, enchentes e destruição de estradas.

Cidades do Maranhão em situação de emergência

Formosa da Serra Negra

São Roberto

São João do Sóter

Tuntum

Monção

Pindaré-Mirim

Conceição do Lago Açu

Lago da Pedra

Lagoa Grande do Maranhão

Carutapera

Governador Nunes Freire

Boa Vista do Gurupi

Trizidela do Vale

Cantanhede

Palmeirândia

Bacabal

Jenipapo dos Vieiras

Cachoeira Grande

Buriticupu

Arari

Satubinha

Anapurus

Grajaú

Barreirinhas

Colinas

Matões do Norte

Pedro do Rosário

Peri Mirim

Tufilândia

Barra do Corda