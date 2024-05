Brasília

O homem que ofendeu o ministro Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto de Brasília no início de 2023, quando o integrante do STF (Supremo Tribunal Federal) ainda era um advogado, gravou um vídeo se retratando pela hostilidade.

A divulgação desse vídeo é parte de um acordo feito em audiência que trata do assunto na 6ª Vara Criminal do Distrito Federal, que tornou réu Luiz Carlos Bassetto por crimes contra a honra.

"Espontânea e respeitosamente, retrato-me e apresento as minhas sinceras desculpas ao advogado Cristiano Zanin, atual ministro do STF", afirma Bassetto no vídeo.

O ministro do STF Cristiano Zanin - Gustavo Moreno - 21.mar.2024/SCO/STF

"Esta retratação é de forma cabal, plena, inequívoca e consciente. Declaro publicamente que o advogado e atual ministro Cristiano Zanin não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia. Ele não é o pior advogado que possa existir. Pelo contrário, é um excelente advogado e hoje exerce o cargo de ministro em razão da sua competência", acrescentou.

Bassetto também pede desculpa à advocacia no vídeo. A ideia da defesa é que, com a retratação, a pena do réu seja extinta.

O acusado filmou a própria abordagem a Zanin, em janeiro do ano passado. Ele disse: "Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui", diz o homem, que apareceu usando máscara. Ele também chama Zanin de "safado" e "vagabundo".

Em seguida, passa a ameaçar agredir fisicamente Zanin. "Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. [...] Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua", afirma, ao que Zanin, que não responde às agressões, deixa o local.

Zanin era advogado criminal e amigo pessoal do presidente Lula (PT) e foi o primeiro indicado do mandatário para o STF em seu terceiro mandato à frente do Executivo.

