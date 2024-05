Brasília

A cerimônia de sanção do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), que trata de benefícios para o setor de eventos com 30 atividades beneficiadas e teto de R$ 15 bilhões de renúncia fiscal, acontece na tarde desta quarta-feira (22) no Palácio do Planalto.

O programa foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final de abril, após negociação do Ministério da Fazenda e líderes partidários da Casa. Agora, o Projeto de Lei é submetido à etapa final, a sanção da presidência da República.

O projeto estabelece que as empresas que estão no regime de lucro real (com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano) não terão mais a desoneração do IRPJ e da CSLL a partir de 2025. Esse grupo das maiores empresas do país continuará, no entanto, se beneficiando da alíquota zero do PIS e Cofins.