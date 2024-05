O Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) vai destinar R$ 1,7 bilhão para a prevenção de desastres naturais. O governo afirma que todos os projetos apresentados pelo Rio Grande do Sul foram contemplados. Serão três projetos de contenção de encostas selecionados, sendo dois deles em Porto Alegre e um em Santa Maria, com investimento total de R$ 152 milhões.

