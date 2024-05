Brasília

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu que distribuir santinhos por candidatas e candidatos em feiras livres não configura propaganda eleitoral irregular. Isso se não causar poluição visual e comprometer a aparência dos bens de uso comum. O entendimento foi firmado em sessão desta quinta-feira (23) e valerá para as Eleições Municipais de 2024.

Cármen Lúcia, relatora do caso, defendeu que, a partir do caso, o Plenário definisse as regras para as eleições deste ano. "Esta é uma prática comum. Acho difícil que a gente possa dizer que, nessas feiras livres, o candidato não possa circular e, circulando, não possa entregar panfletos ou santinhos", disse a ministra.

Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora, que afastou a multa de R$ 4 mil aplicada a candidato pela prática de suposta propaganda eleitoral irregular nas Eleições 2022. O recurso foi apresentado pelo deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF).

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA QUINTA (23) Leia todas as notícias de Brasília desta quinta (23)

Prudente havia sido condenado pelo TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal). Ele e o candidato a deputado distrital Iolando Almeida de Souza (MDB) foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral. Este último foi multado em R$ 2 mil.

A corte eleitoral, no entanto, também estabeleceu que a permissão não contempla as práticas de boca de urna, derrame de santinhos e poluição visual do ambiente.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...