Brasília

As tragédias provocadas pelas enchentes histórias no Rio Grande do Sul fizeram com que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenha se unido ao governo Lula (PT). O parlamentar afirmou, em sessão do Senado nesta terça-feira (7), que o governo federal pode contar com a oposição para a aprovação de medidas de socorro ao estado.

"Fiz questão de, em um pronunciamento de um senador do PT, fazer essa manifestação", disse. Bolsonaro também disse que o bloco indicou o senador Marcos Pontes para a comissão externa anunciada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para acompanhar as medidas de apoio criadas.

"Pode contar com a nossa bancada para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance medidas que amenizem o sofrimento do povo gaúcho", afirmou o senador. Segundo ele, o momento exige que, independentemente de espectro partidário, a solidariedade ao povo gaúcho deve prevalecer.