Santiago, um dos destinos de inverno mais procurados pelos brasileiros, tem um cenário de cafeterias cada vez mais qualificado. Por toda a cidade há estabelecimentos que servem bons cafés, com diferentes propostas e preços.

Há desde cafeterias com ambiente elegante e serviço requintado até minúsculas cafeterias no estilo "pegue e saia bebendo".

Fachada do Fundicion, dentro do MUT, complexo de gastronomia, serviços e comércio de Santiago - David Lucena/Folhapress

Sobretudo no inverno, fazer uma pausa entre um passeio e outro para tomar um café pode ser uma boa programação na capital chilena.

Uma grande vantagem para os mais entendidos é a possibilidade de degustar cafés de várias regiões do mundo. É que o Brasil restringe a importação de café. Por isso, no país praticamente só se pode tomar café brasileiro –com poucas exceções.

Apesar de hoje o Brasil produzir grãos de excelente qualidade, cafés cultivados em terroirs de outros lugares do mundo são capazes de gerar bebidas diferentes. Nas cafeterias chilenas, por exemplo, frequentemente há cafés de países como Quênia, Etiópia, Colômbia etc.

Sem mais, vamos ao guia. Todas as cafeterias listadas abaixo foram visitadas pelo Café na Prensa em maio de 2024.

Singular Coffee

Cafeteria com ambiente moderno e torrefação à vista dos clientes, tem foco total no café. Para comer, apenas alguns poucos doces e salgados. Do balcão de cafés saem espressos e coados sempre precisamente extraídos, normalmente preparados com grãos de perfis sensoriais sofisticados e exóticos. Os grãos vêm de diferentes origens, como Etiópia, Quênia, Colômbia e Peru, por exemplo.

Três unidades, nos bairros Italia, Lastarria e Providencia. @singularcoffeeroasters

The Elephant Coffee

Em local com ambiente moderno e clean, serve um espresso muito bem extraído e cheio de acidez, em um serviço elegante e sem afetação. Os coados podem ser preparados em métodos não tão conhecidos no Brasil, como o Origami (espécie de filtragem por papel em suporte com formato cônico). Há grãos de diferentes origens, como Brasil e Honduras. Possui mesas na área externa, sob toldos e com ambiente aprazível. Vende ainda utensílios para preparo de café.

Napoleón, 2868, Las Condes. Seg. a sex., das 7h30 às 19h30; sáb. e dom., das 8h às 19h30. @theelephantcoffeechile

Café Triciclo

O nome da cafeteria remete à sua origem: o proprietário preparava cafés na rua, a bordo de um triciclo. Agora, com espaço amplo e torrefação própria, a cafeteria segue refletindo a alma do proprietário, um apaixonado por basquete que dispôs por toda a cafeteria cestas e bolas. Ao ambiente descontraído somam-se cafés com perfis diversos, servidos por uma equipe de baristas bem treinada. Os grãos também estão disponíveis para comprar e preparar em casa.

Santo Domingo, 598. Seg. a sex., das 8h às 20h; sáb., das 10h às 20h; dom., das 10h às 15h30. @cafetriciclo

FELIX

Pequena cafeteria próxima da estação Los Leones do metrô, tem bebidas clássicas, inclusive geladas, como o cold brew. Na parte interna, há apenas um balcão compartilhado. Assim, os comensais costumam ocupar os bancos espalhados diante da fachada de vidro. Para comer, o misto no croissant –de receita francesa, bem folhado– é o acompanhamento perfeito para o coado do dia, servido em uma grande caneca e com preço mais acessível. O brownie é macio e muito doce, com sabor intenso.

Coyancura, 2223, Local 8, Providencia. Seg. a sex., das 7h30 às 19h. Sáb. e dom., das 8h30 às 13h. @felixcafe.cl

La Pastora Coffee House

Com duas unidades em Providencia, bairro badalado de Santiago, tem amplo cardápio de bebidas quentes e frias, incluindo mocktails –os coquetéis sem álcool que estão em alta. Grãos de diferentes origens se revezam nos cafés, como um espresso da Etiópia, com alta doçura, acidez média e notas frutadas. Para comer, há sanduíches e toasts, além de doces delicados, como a ótima torta de massa sablé ganache de pistache e framboesa.

Duas unidades, ambas em Providencia. @lapastoracoffee

Justicia Café

Cafeteria com uma das locações mais bonitas da cidade. Fica dentro da Biblioteca Nacional do Chile, em meio a salas de leitura e de exposições, além de uma livraria com edições especiais da obra de Gabriela Mistral, chilena vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Na cafeteria, em meio a vitrais e lustres clássicos, há bonitos cappuccinos e um espresso muito doce, com acidez média-alta, feito com grãos cultivados na Colômbia. Para comer, os destaques são os doces, como cookies, bolos e brownies.

Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 601 (dentro da Biblioteca Nacional). Seg. a qui., das 9h30 às 17h45; sex., das 9h30 às 16h45. @justiciacafe

COMO FAZER CAFÉ Série mostra em vídeo o passo a passo de especialista para preparar a bebida em diferentes métodos Coado

Prensa francesa

Cafeteira italiana, a moka

R3 Coffee

Cafeteria cujo dono é brasileiro, serve até pão de queijo. Entre as opções doces há vários tipos de bolos, além de cannelé –massa francesa de interior macio e casca cristalizada, com sabor de rum e baunilha. Serve cafés do Brasil e de outros países. Há sempre um bom café do dia, com preço mais acessível, preparado por filtragem.

Duas unidades. @r3coffee

Café Altura

Tem várias unidades em Santiago, incluindo uma no MUT (Mercado Urbano Tobalaba) –complexo de gastronomia, comércio e serviços que fica próximo ao shopping Costanera. Os clássicos dominam o cardápio, com opções como espressos, cappuccinos e flat white –bebida com leite e dois espressos curtos.

Quatro unidades. @cafealturachile

Puelo Specialty Coffee Bar

Cafeteria com três ambientes, incluindo áreas externa e interna com lareiras, serve um brunch à la carte com muitas opções de pães, ovos e doces. Aos finais de semana, costuma ser tão disputado que, ao sentar-se à mesa, o comensal já recebe um aviso do garçom: uma vez que a comida chegar, só é permitido permanecer no local por no máximo uma hora e meia.

Las Catalpas, 1522, Vitacura. Seg, das 8h às 15h30; ter. a sex., das 8h às 21h30; sáb., das 9h às 17h; dom., das 9h às 15h30. @puelocafe

Fundicion

Mais uma opção de café no MUT (Mercado Urbano Tobalaba) –complexo de gastronomia, comércio e serviços que fica próximo ao shopping Costanera. Com ambiente de luz baixa, aponta na apresentação requintada. O coado, por exemplo, é servido em um copo de uísque. Entre as opções de comida, há sanduíches, toasts e muffins, entre outros.

Av. Apoquindo, 2730, Loc.103, Las Condes. Seg. a sex, das 8h às 20h; sáb. e dom., das 9h às 20h. @barra.fundicion

Starbucks Reserve

A Reserve é uma linha de cafeterias da gigante norte-americana dedicada a promover experiências mais sofisticadas aos apaixonados por café. Esta unidade em Santiago foi a primeira da América Latina. Serve grãos que não estão disponíveis nas unidades "comuns" da Starbucks e em métodos de preparo também restritos à bandeira Reserve. Se ainda assim as bebidas não surpreendem o paladar, o local tem outros atrativos, como um mural de um artista local e vendas de grãos e utensílios exclusivos.

Magdalena, 140, Las Condes. Seg. a sex., das 7h às 21h; sáb., dom. e feriados, das 9h às 21h. @starbucks_reservechile

BÔNUS - Cafés em outras cidades do Chile

Coffee Beans Chile (Viña del Mar)

Pequena cafeteria em Viña del Mar, cidade muito frequente em roteiros turísticos de brasileiros que viajam ao Chile. Serve um espresso cheio de acidez e doçura, além de opções de coados de vários países.

1 Nte., 681, Viña del Mar. Seg. a sex., das 8h30 às 18h30; sáb., das 10h30 às 17h. @coffeebeanschile

Taller 2470 (Pichilemu)

Na cidade litorânea de Pichilemu, destino popular entre surfistas –inclusive brasileiros–, a Taller 2470 fica de frente para o mar da Playa Hermosa. Com mesas de madeira, mantém o clima praiano mesmo no inverno, e abriga ainda uma oficina de cerâmica. Tem bebidas frias e quentes, como o bom flat white servido em copo de vidro e preparado com grãos de Honduras.

Av. Comercio, 2470, Pichilemu. Seg. a dom., das 9h às 17h. @taller_2470

