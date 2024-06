A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta terça-feira (18) a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Eles negam o crime.

O colegiado vai definir se torna réus os suspeitos presos pela Polícia Federal sob suspeita de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes em março de 2018.

A delação do ex-policial militar Ronnie Lessa é a base da acusação contra os irmãos Brazão e Barbosa.

As defesas dos acusados de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) se queixam de não terem tido recebido todos os documentos que integram o processo. As defesas também suscitam a discussão sobre a prerrogativa do STF para analisar o caso.

