Brasília

A Comissão de Educação do Senado vota, nesta terça-feira (11), o projeto de reforma do Ensino Médio. O texto analisado consta uma alteração feita pela Câmara dos Deputados à proposta original do Executivo, encaminhada ao Congresso Nacional em outubro de 2023.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

Uma das medidas previstas a partir de 2025, se o texto for aprovado e sancionado até lá, é o aumento da carga horária anual de oitocentas para mil horas, com a previsão de alcançar, progressivamente, mil e quatrocentas horas, num prazo a ser definido no plano nacional de educação.

A proposta é que a carga-horária seja expandida até mil e quatrocentas horas, em prazo a ser definido no Plano Nacional de Educação.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (11) Leia as reportagens publicadas nesta terça