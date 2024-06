Brasília

A CGU (Controladoria Geral da União) acionou algumas das empresas que renegociam os acordos de leniência firmados no âmbito da Lava Jato para dar andamento à definição dos novos termos. A mensagem enviada incluiu o prazo de 48 horas, que se encerra no fim de quinta-feira (13).

O propósito é alcançar uma proposta para ser levada ao STF (Supremo Tribunal Federal) no limite definido pelo ministro André Mendonça, em 26 de junho. Há, portanto, pouco mais de 10 dias para novas rodadas de negociação.

O primeiro prazo foi encerrado em 26 de abril, mas não houve um acordo. Mendonça estendeu o prazo em mais 60 dias.

As empresas querem usar até 50% do seu prejuízo fiscal para abater as multas, enquanto a AGU (Advocacia-Geral da União) e a CGU (Controladoria Geral da União) ofereceram 30%.

As empreiteiras que discutem as multas com a União são Metha (antiga OAS), Novonor (antiga Odebrecht), UTC, Engevix, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Coesa. Juntas, elas devem R$ 11,8 bilhões em valores corrigidos.

As discussões de renegociação entre AGU, CGU e as empresas foram iniciadas em março.

