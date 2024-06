Brasília

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, viajou na tarde desta terça-feira (4) para Brasília, onde espera discutir ações emergenciais para o estado com ministros do governo.

Leite também pediu um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o dia seguinte, mas ainda aguarda um retorno do Palácio do Planalto.

A Presidência informou à Folha que Lula pode ir ao Rio Grande do Sul e então os dois se reuniriam por lá. O petista e o governador gaúcho devem se encontrar, de toda a forma, em um evento público nesta quarta-feira (5), pois Leite foi convidado para a cerimônia do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Planalto.

Lula e Eduardo Leite durante anúncio de medidas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul - Pedro Ladeira - 15 mai. 2024/Folhapress

A viagem pegou de surpresa e desagradou alguns integrantes do Palácio do Planalto, ouvidos pela reportagem. Isso porque o presidente Lula está planejando uma viagem ao estado para o fim da semana, para anunciar novas medidas para o estado, que sofre as consequências de uma catástrofe climática.

Lula inclusive estaria cancelando um encontro com reitores de Institutos Federais de Educação e uma viagem para o interior de São Paulo, previstos para quinta e sexta, respectivamente.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (4) Leia as reportagens publicadas nesta terça

Leite busca se reunir com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para discutir medidas de manutenção do emprego. O governo estadual espera apoio para a adoção no Rio Grande do Sul da flexibilização de regras de trabalho — como suspensão de contratos, redução de jornada, entre outros pontos — para amenizar o impacto das perdas com as enchentes na economia.

A equipe do governador também negocia um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Leite teria sido convidado para um evento no Palácio do Planalto, sobre o Dia do Meio Ambiente.

O estado do Rio Grande do Sul sofre há mais de um mês os efeitos de enchentes, que afetaram praticamente todos os municípios. O balanço mais recente mostra que 172 pessoas morreram com as inundações e 579.457 ficaram desalojados.