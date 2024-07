O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve, nesta sexta-feira (12), as prisões preventivas dos detidos na investigação sobre a atuação ilegal da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Jair Bolsonaro (PL).

Moraes, que é relator do caso, realizou as audiências de custódia dos presos na quarta fase da Operação Última Milha da PF (Polícia Federal) desta quinta-feira (11).

A polícia prendeu agentes que trabalhavam diretamente para o ex-diretor do órgão Alexandre Ramagem, atual deputado federal, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro e ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (PL), que também é investigado.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pelo STF, contra Mateus de Carvalho Spósito, Richards Pozzer, Marcelo Araújo Bormevet, Giancarlo Gomes Rodrigues e Rogério Beraldo de Almeida.