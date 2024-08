Brasília

O assessor internacional do presidente Lula (PT), Celso Amorim participa nesta quinta-feira (15) de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado para falar sobre sua atuação ao acompanhar as eleições na Venezuela deste ano, a qual acompanhou.

Durante a divulgação dos resultados das eleições, o diplomata se encontrou com o ditador Nicolás Maduro em Caracas e pediu que o Conselho Nacional Eleitoral do país—que é controlado pelo chavismo— publicasse as atas de votação.

O assessor foi quem apresentou ao presidente Lula a ideia de uma segunda eleição após ouvir outros atores internacionais. O governo brasileiro acredita que a hipótese de convocar um novo pleito pode ser uma solução para a crise instalada no país vizinho.