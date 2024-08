Brasília

Questionado sobre os impostos sobre alimentos, o presidente Lula (PT) afirmou, nesta quinta-feira (15), que é necessário que cada um cuide do próprio orçamento para lidar com a inflação. "Você tem que se ajudar", disse.

"Se você for num lugar comprar tomate e você perceber que o tomate tá caro, tem que se informar se não tem um lugar com tomate mais barato", disse. A declaração do presidente foi feita na manhã desta quinta em entrevista à Rádio T.

"Quando você produz pouco, aumenta de preço, porque procura passa a ser maior que a oferta. Então, é preciso que as pessoas ajudem a cuidar do próprio orçamento. Se você for num lugar comprar tomate e você perceber que o tomate tá caro, tem que se informar se não tem um lugar com tomate mais barato. Se você for comprar pé de alface e perceber que ele ta caro, você tem que se ajudar, não é ajudar o governo, é se ajudar".