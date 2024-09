Brasília

O presidente Lula (PT) cobrou nesta terça-feira (17), em tom de brincadeira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pedindo que ele tenha mais entusiasmo durante as suas falas.

Lula ainda brincou que até o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), conhecido por sua fala professoral e sem empolgação, teria manifestado entusiasmo, durante um evento no Palácio do Planalto.

"Já falou meu ministro da Fazenda. E toda a vez que o Haddad vai falar eu falo: 'Haddad, você tem que passar entusiasmo'. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe. Até o Alckmin", afirmou o presidente, arrancando risos dos presentes.

Lula com o vice Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad durante reunião no Planalto

"[...] Jorge [Viana, presidente da Apex], chamei ele na minha sala. 'Você vai falar, tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com os olhinhos para baixo é porque não está acreditando. Você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer'", completou o presidente

Lula participou de cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura de convênio entre o Sebrae e a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que prevê mais de R$ 175 milhões para pequenos negócios exportadores.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA TERÇA (17) Leia as reportagens publicadas nesta terça

Participaram também o presidente do Sebrae, Décio Lima; e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

Durante a sua fala, Lula voltou a afirmar que uma das missões do seu governo é incluir os pobres no orçamento, acrescentando que as medidas não significam a exclusão dos mais ricos. Deu o exemplo de que não quer "tirar nenhum branco, nenhum rico" das escolas para dar lugar a estudantes menos favorecidos.

Em outro momento, rebateu as críticas de que recebe de que só pensa em consumo como forma de desenvolvimento do país. Afirmou que os consumos levam ao crescimento das indústrias. E nesse ponto abordou a situação dos usuários de crack das grandes cidades e disse que pretende transformá-los em consumidores, em referência a bens de consumo industriais.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

"Que mundo a gente vai criar se a gente passa em São Paulo e vê aquele monte de gente dormindo na rua ou fumando crack todo dia e brigando com a polícia? São figuras que ficam abandonadas. Eu tenho que transformá-los em consumidores. A palavra mágica é transformar as pessoas em pequenos consumidores", afirmou.

"Durante muito tempo eu fui atacado ‘porque o Lula só pensa em consumo’. E eu só penso em consumo porque não tem indústria se não tiver consumo. Ninguém vai investir em uma indústria se não tiver mercado. O milagre é a gente criar condições para que todas as pessoas tenham um pouco", completou.