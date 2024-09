Brasília

A nova ministra Macaé Evaristo deu a primeira entrevista nesta segunda-feira (9) como chefe da pasta dos Direitos Humanos. Macaé ainda não foi oficializada no Diário Oficial da União. Antes, precisa se licenciar do cargo de deputada estadual. Mas, segundo disse, já começou os trabalhos.

"Já começamos os trabalhos, mas eu ainda tenho compromissos do mandato que eu estou me licenciando em Minas Gerais. Mas eu ainda volto a Brasília essa semana para trabalhar porque é urgência", completou.

Ela esteve no MDH com Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação e interina no cargo dos DHs, e o secretário de Serviços Compartilhados do MGI, Cilair Rodrigues de Abreu.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA SEGUNDA (9) Leia as reportagens publicadas nesta segunda

O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda a deputada estadual mineira Macaé Evaristo (PT) como a nova chefe da pasta dos Direitos Humanos.

Ela vai substituir Silvio Almeida, demitido na sexta-feira (6), após acusações de assédio sexual. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Lula recebeu Macaé Evaristo no Palácio da Alvorada por volta das 14h30. A ministra Esther Dweck e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), também participaram do encontro.