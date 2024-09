Brasília

Os partidos, os candidatos e as candidatas às eleições municipais deste ano devem enviar as prestações de contas parciais das campanhas à Justiça Eleitoral a partir desta segunda-feira (9). O prazo segue até sexta-feira (13).

A documentação deve ser registrada no SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais) e incluir todas as movimentações de dinheiro feitas desde o começo da campanha até o dia 8 de setembro. A propaganda eleitoral de rua e de internet teve início em 16 de agosto.

Os partidos ou candidatos que deixarem de cumprir essa obrigação ou fizerem a entrega de forma incorreta ou incompleta sobre a movimentação de recursos cometem infração grave.

As informações prestadas serão atualizadas no DivulgaCandContas, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Esse sistema permite que qualquer cidadã ou cidadão consulte as contas de campanha de todas as candidaturas e de todos os partidos.

No DivulgaCandContas, é possível verificar detalhes como doações recebidas, despesas feitas e origem dos recursos utilizados na campanha.