O brasileiro Boram Um, da cafeteria paulistana Um Coffee Co., fez história e conquistou neste sábado (24) o inédito título na competição mais importante do mundo dos cafés, que este ano aconteceu em Atenas, na Grécia.

O World Barista Championship (WBC), que anualmente consagra o barista (especialista no preparo de café) mais completo do mundo, existe desde 2000 e nunca teve um brasileiro como vencedor.

Apesar de ser o maior produtor mundial, o melhor resultado do Brasil havia sido uma sexta colocação, em 2007, alcançada pela barista Silvia Magalhães.

Barista Boram Um prepara café - Divulgação

No WBC, considerado uma espécie de Olimpíada dos cafés, os competidores têm 15 minutos para preparar 12 cafés: quatro espressos, quatro com leite e quatro bebidas que representam a assinatura do profissional.

Boram fez uma apresentação destacando o trabalho em equipe envolvido no preparo de um café.

Em conversa com o Café na Prensa no mês passado, quando se preparava para a competição, Boram explicou que o treinamento para o mundial é quase como o de atletas de alta performance –ele chegava a treinar 12 horas por dia.

O irmão de Boram, Garam Um, foi o terceiro colocado no World Brewers Cup (WBrC), que elege os melhores no preparo de cafés coados. Foi também o melhor resultado do Brasil na história –antes dele, o país tinha alcançado apenas a quinta colocação.

Garam conquistou o bronze servindo um blend de grãos cultivados no Panamá e na Colômbia.

O vencedor do WBrC foi o chileno Carlos Medina, resultado considerado surpreendente, uma vez que o país sul-americano não tem tanta tradição no mundo dos cafés. O vice-campeonato ficou com Savina Giachgia, que representou a Grécia, país anfitrião do evento.