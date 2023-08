São Paulo

O mercado de bebidas geladas cresceu e atingiu 75% das vendas de bebidas do Starbucks nos Estados Unidos, segundo balanço divulgado pela empresa neste mês.

As bebidas frias cresceram 8% no último trimestre fiscal, que se encerrou em 30 de junho, ante um crescimento de 2% nas bebidas quentes.

O verão com temperaturas altíssimas no hemisfério norte pode ter contribuído para a alta, mas a tendência já vem sendo observada há algum tempo e, segundo a companhia, o movimento é reflexo da preferência do público mais jovem por bebidas frias.

Bebidas geladas alcançam 75% das vendas de bebidas do Starbucks nos EUA - Divulgação

De fato, o consumo de cafés gelados tem sido uma tendência do setor. Cafeterias de vários portes percebem um crescimento não apenas dos cold brews, que são os cafés extraídos a frio, mas também dos espressos refrigerados.

De modo geral, o Starbucks reportou um aumento de 7% das vendas na América do Norte. No cenário global, o principal destaque foi para a China, que viu um aumento de 46%.

Em setembro do ano passado, a empresa anunciou que inaugurou a loja de número 6.000 no gigante asiático. A inauguração foi também a milésima unidade de Xangai, primeira cidade do mundo a alcançar tal marca.

O balanço informa ainda que a empresa abriu 588 novas lojas em todo o mundo ao longo do trimestre. Com isso, o total foi a 37.222 unidades, sendo 51% próprias e 49% licenciadas.



Eventos com degustações e oficinas de café ocorrem no Rio e interior de SP

O Rio recebe entre os dias 20 e 22 de outubro um evento de cafés especiais com degustações, palestras e oficinas. O Rio Coffee Nation ocorrerá no Pier Mauá, no centro, e começou a vender os ingressos nesta semana.

O bilhete dá acesso ao pavilhão geral, onde ficam os expositores. Para participar das oficinas, é preciso adquirir a entrada específica –os preços variam. Há workshops sobre introdução à degustação, como abrir uma cafeteria e como harmonizar cafés, entre outros.

Segundo Martina Barth d'Avila, responsável pela produção do evento, o Rio Coffee Nation é focado em cafés especiais e orgânicos e terá uma estrutura totalmente sustentável –haverá compensação de carbono pelas emissões necessárias para a realização da feira.

Um dos pilares do evento é dar destaque aos pequenos produtores –ainda que grandes empresas do setor também participem. Por isso, todos os expositores ocuparão um estande de mesmo formato, independentemente do porte.

Enquanto isso, nos dias 19 e 20 de agosto, a cidade de Americana, a 120 km de São Paulo, sedia um evento gratuito. O Amaro Experience recebe marcas de café de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e outros produtos relacionados para degustações, harmonizações e experiências durante o fim de semana.

Haverá ainda música ao vivo e oficinas, além de um campeonato de preparo de café no método Koar.

Rio Coffee Nation Quando 20 a 22 de outubro

20 a 22 de outubro Onde Pier Mauá, centro, Rio de Janeiro

Pier Mauá, centro, Rio de Janeiro Preço Ingresso geral a partir de R$ 38,50

Amaro Experience Quando sáb. (19), das 10h às 20h, e dom. (20), das 10h às 20h

sáb. (19), das 10h às 20h, e dom. (20), das 10h às 20h Onde r. Tuiuti, 1.065, Vila Santa Catarina, Americana (SP)

r. Tuiuti, 1.065, Vila Santa Catarina, Americana (SP) Preço Grátis

Festival Rio Coffee Nation tem degustação e oficinas de café - Divulgação