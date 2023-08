São Paulo

"Carne de rena e banho gelado toda manhã. Ninguém disse que ser feliz é fácil, mas, de acordo com os finlandeses, encarar essas duas tarefas já é meio caminho andado", escreve Ivan Finotti, nesta Folha, em reportagem sobre o curso de felicidade promovido pelo governo do país nórdico que é considerado o mais feliz do mundo, segundo o World Happiness Report (relatório mundial da felicidade), da ONU.

Há, contudo, outro ingrediente que certamente engrossa o caldo da felicidade finlandesa: o café –bebida estimulante e que ajuda a melhorar o humor e a disposição, segundo pesquisas.

Café à venda em loja da Espresso House, rede de cafeterias nórdicas - David Lucena/Folhapress

O país é o maior consumidor per capita de café do mundo. Cada finlandês consome 10,4 kg de café por ano, segundo os dados mais recentes da Organização Internacional do Café (ICO, da sigla em inglês). Para se ter uma ideia, o Brasil tem um consumo anual per capita de 4,8 kg.

"Um finlandês começa o dia com uma xícara de café coado e, para a maioria das pessoas, a primeira coisa ao voltar do trabalho é preparar uma xícara de café da tarde. E é claro que você também começa seu dia de trabalho com uma xícara de café", explica o barista Jori Korhonen, do Paulig Barista Institute, de Helsinque.

Em texto publicado no site do instituto, Korhonen diz que é inclusive previsto em alguns acordos coletivos de trabalho na Finlândia que deve haver duas pausas para café de 15 minutos ao longo de uma jornada de trabalho.

O barista diz que, se você for convidado para a casa de um finlandês, provavelmente ele te oferecerá um café e chega a ser rude recusá-lo.

Além disso, a bebida faz parte das principais celebrações finlandesas. "É muito estranho que não se sirva café num casamento, batizado, funeral ou festa de aniversário", escreve Korhonen.

Os demais países nórdicos, que ocupam as primeiras posições no ranking da felicidade da ONU, também estão entre os 10 que mais consomem café no mundo.

Contudo, não é apenas sobre quantidade, mas qualidade. Os países nórdicos são os principais responsáveis pela chamada terceira onda do café, movimento que surgiu no fim dos anos 1990 e que marcou uma busca por bebidas mais complexas e torras mais claras.

Atualmente, a região tem algumas das cafeterias e baristas mais conceituados do planeta.

Mesmo as grandes redes servem ótimos cafés. A Espresso House, que é uma espécie de Starbucks nórdica, tem grãos bastante frutados e de alta qualidade para uma rede tão grande —ela é quase onipresente nas maiores cidades da região, com mais de 500 lojas, sendo 73 delas apenas na Finlândia.

O café está tão integrado à rotina dos finlandeses que eles têm várias palavras para os diferentes tipos e momentos de café: "aamukahvi" (café da manhã), "päiväkahvi" (café do dia), "iltakahvi" (café da tarde), "läksiäiskahvit" (café de despedida), "mitalikahvit" (café de medalha, quando um finlandês ganha uma medalha em algum esporte), "matkakahvi" (café de viagem) etc.

O Café na Prensa tentou entrevistar Korhonen, aquele barista do Paulig Institute, para este texto. Mas é verão no hemisfério norte e a solicitação de entrevista foi respondida com uma mensagem automática de férias. Deve estar tomando seu "lomakahvit" (café de férias) ou "kesäkahvila" (café de verão).



